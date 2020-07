Sommeraktion in Neuss : 70 Kinder drehen Stummfilme im Theater am Schlachthof

70 Kinder drehen Stummfilme im Theater am Schlachthof

Sommeraktion in Neuss

Neuss Drei Wochen lang hat das Theater am Schlachthof dem Coronavirus zum Trotz Kinder in neun Gruppen beschäftigt. Neun Filme sind dabei herausgekommen

Trotz aller Corona-Auflagen hat es das Theater am Schlachthof (TaS) geschafft, dass fast 70 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren in den ersten drei Ferienwochen im TaS schauspielern konnten. Es war zwar alles anders als in den 25 Jahren davor, aber Spaß gemacht hat es allen trotzdem.