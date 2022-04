Autounfall in Neuss : 63-Jähriger kracht gegen Betonelement der Autobahnunterführung

Der 63-jährige Neusser musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: dpa

Neuss Ein 63-jähriger Neusser kam in den frühen Morgenstunden am Sonntag, 24. April, von der Fahrbahn des Grefrather Wegs ab. Was war passiert?

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Neusser von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Auto gegen ein Betonelement der Autobahnüberführung.

Verkehrsteilnehmer, die an der Unfallstelle vorbeikamen, verständigten die Polizei und Rettungskräfte. Außerdem halfen sie dem Mann aus seinem stark beschädigten Auto. Der Neusser wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sperrte den Grefrather Weg für die Dauer der Unfallaufnahme- und Rettungsmaßnahmen. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeugwrack.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt nun das Verkehrskommissariat.

(NGZ)