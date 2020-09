Alle zwei Jahre in Neuss : Kirchenmusikwoche dreht sich um das Thema „Zeit“

Neuss Am kommenden Freitag beginnt die 59. Kirchenmusikwoche in Neuss. Konzerte, Gottesdienste und der Internationale Wettbewerb Gesang/Orgel gehören dazu.

Michael Ziege war skeptisch. Als Vertreter der Stadt sitzt der Kulturausschussvorsitzende in der Arbeitsgemeinschaft (AG) Kirchenmusikwoche, die alle zwei Jahre nicht nur selbige, sondern auch den Internationalen Wettbewerb für Orgel und Gesang veranstaltet. Dass auch im Corona-Jahr ein Programm auf die Beine gestellt wurde, das von Joachim Neugart (Münsterkantor) und Katja Ulges-Stein (Christuskirchenkantorin) verantwortet wird, hatte er zu Beginn der Pandemie kaum für möglich gehalten, sagt er.

Die Christuskirche ist ein Schauplatz. Foto: Natalie Urbig

Aber die beiden Kirchenmusiker haben sich nicht entmutigen lassen, stellen die Woche vom 11. bis 20. September ganz in den Dienst der Sache und binden Musik von Haydn oder Bach nicht nur in große Konzerte ein, sondern auch in Gottesdienste. Zudem haben sich 23 Duos für den Wettbewerb Gesang/Orgel beworben – eine Rekordzahl bei dieser fünften Auflage des Wettbewerbs.

„Im Wandel der Zeit“ ist der Titel der 59. Kirchenmusikwoche, und die Zeit ist es auch, die das Programm sowohl beim Eröffnungskonzert in St. Quirin wie auch beim Abschluss in der Christuskirche bestimmt.

„Zeit für Empfindsamkeit“ ist das erste Konzert am Freitag, 11. September, um 20 Uhr betitelt. Mit Werken von eben Haydn (Große Caecilienmesse) und „Empfindsamer Musik“ von C.P.E Bach, Arvor Pärt und Graham Fitkin für Saxophon und Klavier. Für das Haydn-Werk hat Neugart auf einen großen Chor verzichtet („es war nicht möglich, das Werk mit vier Meter Abstand der Sänger zu proben“), stattdessen das kleine Ensemble Cantus verpflichtet. Und natürlich Solisten. Sein Münsterchor wird jedoch Motetten singen. Dass aktuell der Abstand der Sänger auf zwei Meter verkürzt wurde, hat Neugart zwar erwartet, aber kam ihm zu kurzfristig: „Der Chor lässt sich nicht mehr auf das Niveau bringen, das das Werk verdient“, sagt er.

„Zeit für meinen Bach – Warum ist Bach der Größte?“ fragt Wolfram Goertz, Autor unserer Zeitung, bei seinem „Hör-Abend“ in der Christuskirche am 17. September um 18 Uhr. Und wird die Antwort vermutlich auch gleich dazu liefern. Bach steht auch im Mittelpunkt des Abschlusskonzerts unter der Leitung von Ulges-Stein ebendort. Es geht um „Lebenszeit“, die sich in Bachs Werken ebenso spiegelt wie in der Arbeit des Kompositionspreisträgers 2020, Klaus-Hermann Anschütz, die an diesem Tag, Sonntag, 20. September, 17 Uhr, Teil des Programms ist. Auch Ulges-Stein verzichtet auf einen großen Chor, hat Solisten und einige Mitglieder ihrer Kantorei dabei.

Solisten und/oder Kantorei-Mitgleider gestalten auch den musikalischen Rahmen eines Gottesdienstes in St. Quirin am Sonntag, 13. September, um 10 Uhr und das Abendgebet (Evensong) am Freitag, 18. September, um 18 Uhr in der Christuskirche.

Gleich zwei Tage der Kirchenmusikwoche sind jedoch für den Internationalen Wettbewerb Gesang/Orgel vorgesehen. Zu einer ersten Runde am Dienstag, 15. September, von 10 bis 17 Uhr in der Christuskirche sind elf Bewerber eingeladen worden (drei mussten aus Krankheitsgründen oder ähnliches absagen), von denen wiederum drei bis vier am nächsten Tag im Münster in der Finalrunde um 19 Uhr auftreten werden. Danach will die sechsköpfige Jury das Siegerduo und die weiteren Plätze bestimmen sowie die Preise vergeben (3000, 1500 und 1000 Euro). Das Publikum vergibt einen eigenen Preis (500 Euro).