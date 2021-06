Aktionstag in Neuss : Digital-Tag blickt auf Klimaschutz

Neuss Beim europäischen Digitaltag konnten die Neusser am Freitag gleich unter 55 Aktionen wählen und sich informieren. Auch die Stadtwerke Neuss nahmen teil und informierten in einer Zoom-Konferenz, wie zu Hause konkret zum Klimaschutz beigetragen werden kann.

Seit 2005 hat das Neusser Unternehmen bundesweit mehr als 5000 Anlagen betreut, sowohl für Einfamilienhäuser als auch Quartierslösungen. Die Nutzer zahlen eine monatliche Pauschale, quasi eine Miete. Die Kosten dafür richten sich nach Art und Größe der Anlage und der Vertragslaufzeit. Für ein Einfamilienhaus ist zum Beispiel eine Gasbrennwerttherme günstiger als ein Pelletkessel in Kombination mit Solarthermieanlage. Da das Unternehmen bei seinen Neueinrichtungen ausschließlich auf modernste und energieeffiziente Technologien setzt, senkt der Nutzer seinen Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent. Damit trägt er zum Klimaschutz bei, denn ein Großteil der klimaschädlichen CO 2 -Emissionen entsteht durch Heizenergie.