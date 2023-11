Rumänienhilfe Neuss Eine Weihnachtsfreude für Kinder in Rumänien

„Unsere Aufgabe ist es, die Kinder in Rumänien glücklich zu machen“, sagt Hüttermann. Während die Päckchen lange Jahre vor allem in Waisenhäusern ankamen und dort für etwas Weihnachtsfreude sorgten, seien die Empfänger heute immer öfter Kinder, die zwar bei ihrer Familie leben, aber deren Eltern sich kaum etwas leisten können zu Weihnachten. Rund 50 Paletten voll mit Geschenken und Hilfsgütern werden in den nächsten Tagen Richtung Rumänien losfahren. Dort gibt es mittlerweile drei Anlaufstellen: in Sântana im Kreis Arad, in der Stadt Cluj und in Cehu Silvaniei.