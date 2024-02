Neusser sammeln 5000 Euro Symbolischer Scheck für die israelische Partnerstadt

Bei dem Austausch berichtete der Neusser Bürgermeister von den zahlreichen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie, an denen Ende Januar auch in Neuss mehr als 6000 Menschen teilgenommen haben. Und auch zuvor suchten die Neusser bereits den Austausch mit der Partnerstadt, unter anderem in einem virtuellen Gespräch, in dem Möglichkeiten der Unterstützung thematisiert wurden. Ofra Bell hofft, dass sie bald schon alle auch ganz real in die Arme wird schließen können.