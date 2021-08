Etwas später als vor einem Jahr : Eltern und Mitarbeiter freuen sich über die 500. Geburt im Neusser Johanna Etienne Krankenhaus

Neuss Theo ist bei der 500. Geburt im Johanna Etienne Krankenhaus zur Welt gekommen. Die Eltern sind glücklich und haben ihre Familienplanung abgeschlossen, sagen sie.

Als leitende Ärztin der Geburtshilfe führt Margret Albiez genauestens Buch über die Entbindungen in den Kreißsälen des Johanna Etienne Krankenhauses. Am 2. August stand dort eine besondere Zahl: Die 500. Geburt war erreicht.

Theo heißt das Baby, das den jährlichen Meilenstein brachte. Er ist 54 Zentimeter groß und 4030 Gramm schwer. Seine Eltern Jennifer und Sven Schrödl freuen sich über die Geburt und das Jubiläum: „Mit Theo ist unsere Familienplanung abgeschlossen. Schön, dass unser zweites Kind nicht nur bei uns, sondern auch bei dem gesamten Team für so viel Freude sorgt. Wir fühlen uns dem Krankenhaus sehr verbunden.“ Das Ehepaar aus Korschenbroich habe lange auf die Erfüllung ihres Kinderwunsches gewartet, sodass es die Zeit mit der zwei Jahre alten Milla, die ebenfalls im „Etienne“ geboren wurde, und ihrem frisch geborenen Bruder nun voll auskosten will. Margret Albiez war bei der Entbindung selbst dabei. Vergangenes Jahr war die 500. Geburt eineinhalb Wochen früher erreicht. „Doch 2019 erreichten wir die Zahl erst Ende August. Wir liegen also gut im Schnitt und freuen uns über jedes Baby sowie die Eltern, die zu uns kommen und zufrieden nach Hause gehen“, sagt die Ärztin.