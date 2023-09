50 Jahre Gymnasium Norf Wie eine ganze Schule aus Neuss nach Rom reist

Für die Daheimgebliebenen wird es in der Schule in Norf eine Jubiläumsprojektwoche geben. Alle anderen kamen am Freitag in Allerheiligen zusammen und suchten den richtigen Reisebus. Auch ein kleines Verkehrschaos konnte die Stimmung nicht trüben – die Eltern waren zwar aufgefordert gewesen, ihre Schützlinge mit der Bahn zum Treffpunkt zu bringen. Aber nicht alle hörten darauf und so musste zwischenzeitlich die Polizei die Zufahrt regeln.