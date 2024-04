Sanierung und Neubau 400.000 Euro für die Neusser Spielplätze

Der Rat hat auch für das Jahr 2024/25 wieder insgesamt 400.000 Euro für die Sanierung bestehender und den Bau neuer Spielplätze bereitgestellt. Eine Grunderneuerung für rund 130.000 Euro erhält der Kinderspielplatz an der Macherscheider Straße in Uedesheim. Die in die Jahre gekommene Anlage aus dem Jahr 1980 ist eine beliebte Anlaufstelle für rund 300 Kinder aus dem direkten Einzugsgebiet. Im Zuge der Erneuerung werden neue Geräte wie eine Wippe, Tischtennisplatten und ein Klettergerüst installiert. Weitere 130.000 Euro fließen in die Sanierung des Spielplatzes Maasstraße/Gierer Straße in Rosellen. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits vereinzelt Holzspielgeräte aufgrund des irreparablen Zustandes abgebaut werden mussten, werden nun alle Spielgeräte, Wegbeläge und der Fallschutz erneuert.