Exkursion an den Neusser Rhein : Exkursion - Was das Wasser so mit sich bringt

Foto: Georg Salzburg (salz) 11 Bilder Welche Geschichte steckt hinter den Steinen am Uedesheimer Rheinabschnitt?

Neuss Steine gibt es am Rheinufer wie Sand am Meer. Was auf den ersten Blick unspektakulär erscheint, erzählt mit dem nötigen Fachwissen eine Geschichte, die mehrere hundert Millionen Jahre umfasst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Laura Wagener

Geologin Angela Herzberg befasst sich im Berufsalltag mit dem Rhein als Trinkwasserlieferant. Nebenbei bietet sie in Kooperation mit der Volkshochschule Exkursionen an den Uedesheimer Rheinabschnitt an. Warum liegt das hier? Wo kommt es her? Wie alt ist es? Nur einige der Fragen, die bei einem Ausflug mit der Geologin beantwortet werden.

„Die meisten Steine, die wir hier sehen, sind sehr alt“, so die Geologin – ungefähr 400 Millionen Jahre, aus dem so genannten Unterdevon. Sie stammen aus dem Schwarzwald, dem Odenwald und dem rheinischen Schiefergebirge. Mit rund fünf Metern pro Sekunde ist der Rhein beim aktuellen Mittelwasser unterwegs und spült schätzungsweise 2500 Kubikmeter Wasser pro Sekunde rheinabwärts. Dabei bringt er alle möglichen Feststoffe mit sich, pro Jahr rund fünf bis acht Tonnen Sediment. Und tausende asiatische Körbchenmuscheln. „Wo die herkommen, bringen sie Glück – dem Rhein aber nicht, weil es einfach zu viele sind. Sie verdrängen unsere natürlich vorkommenden Muscheln“, erzählt Herzberg. „Stellen Sie sich vor, alle vier Minuten fährt in der Mitte des Rheins ein Lastwagen voll beladen an uns vorbei. Das ist das, was sich – während wir hier stehen – im Rhein bewegt.“

Info Anstehende Exkursion mit Angela Herzberg Wann? Am Donnerstag, 2. Juni, von 15.30 bis 17.45 Uhr. Wo? Treffpunkt ist vor dem Lokal „Rheinterrasse“, Deichstraße 6, Neuss-Uedesheim. Kosten 11,48 Euro pro Person. Anmeldung Unter www.vhs-neuss.de/exkursionen/kurs/Was-das-Wasser-so-mit-sich-bringt-Gesteine-am-Neusser-Rheinufer/V406401K?knradd=V406401K. Voraussetzung Festes Schuhwerk, wettergerechte Kleidung, Tüte zum Sammeln und Lupe.

Der Flussabschnitt ist ein Gleithang, an dem der Rhein bei Niedrig- und Mittelwasser nur wenig Energie hat. Dadurch lässt er schwimmende Objekte fallen. „Beim nächsten Hochwasser im September nimmt er alles wieder mit“, weiß Herzberg. „Die Steine, die wir jetzt hier sehen, haben voriges Jahr um die Zeit noch nicht hier gelegen. Sie wurden frisch aus Monheim oder Köln hierher transportiert.“ Die Bewegung des Wassers reibt die Steine ab, verleiht ihnen eine glatte, abgerundete Oberfläche. Längsachsen lassen immer auf einen Fluss schließen, Steine in Kugelform weisen hingegen auf chaotische Bewegungen durch ein Meer hin. Auch allerlei bunte Halbedelsteine liegen am Ufer, „Jaspis“ werden sie genannt. Sie bestehen aus hartem Material „und sehen aus wie versteinertes Nougat“, findet Herzberg. Angespült werden sie aus einem Nebenfluss des Mains.

Neben einer Lupe hat die Geologin immer einen Hammer dabei. Zur besseren Bestimmung schlägt sie Steine auf und kann so im Inneren Minerale erkennen. Ihre Lieblingssteine sind schwarze, marmorierte Radiolarite, im Volksmund als „Kieselschiefer“ bekannt. Das Besondere an ihnen: Sie bestehen aus Kleinstlebewesen, den Strahlentieren, die zum Plankton gehören. Radiolarite sind das härteste Material, das sich am Rheinufer findet. Die winzigen Lebewesen – um die Tierchen zu sehen, braucht es ein Elektronenmikroskop – waren jeweils nur 0,05 bis 0,1 Millimeter groß und stammen aus einem weit entfernten Meer in etwa 5000 Meter Tiefe, erzählt Herzberg. Rund 380 Millionen Jahre sind sie alt.

Zu den jüngsten Steinen am Rheinufer zählt die Basaltische Schlacke, die vor 10.000 bis 200.000 Jahren bei den letzten Ausbrüchen der Vulkane in der Westeifel entstand. „Geologisch gesehen ist das sehr jung, das war praktisch vorgestern“, sagt die Geologin. Der Stein zeichnet sich durch seine poröse Oberfläche und Entgasungslöcher aus. Hält man ihn ins Sonnenlicht, lassen sich kleine glitzernde Kristalle erkennen. Seine in Teilen rote Oberfläche stammt von Lava. Die rote Farbe aber generell als Indikator für Vulkanherkunft zu nehmen, funktioniert nicht. „Normalerweise lassen Rot oder Gelb darauf schließen, dass Eisenoxide an der Bildung beteiligt waren.“