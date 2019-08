„Mosaike“-Tour in Neuss : Tour-Teilnehmer decken Tische ein

Neuss Bei der „Neusser Mosaike“-Tour im Crowne Plaza hatten die Teilnehmer auch Fragen zu beantworten und kleine Aufgaben zu erledigen. Grandios – der Ausblick aus der elften Etage eines Hotelzimmers.

Die frühere Kommunikationschefin Barbara Bücken sowie Jana Schnitzler und Lena Wolff vom Crowne Plaza teilten nach einem gemeinsamen Longdrink an der Bar die Besucher in drei Gruppen auf. Wer geglaubt hatte, einfach nur Informationen aufnehmen zu müssen, lag falsch: Die Teilnehmer der Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Neusser Mosaike“ bekamen einen Laufzettel mit, zwischendurch mussten sie immer wieder Fragen beantworten. Der Jupiter-Saal, in dem die Blauen Funken Sitzungskarneval feiern und in dem auch die Unicef-Gala stattfindet, erschien den Teilnehmern leer kleiner.