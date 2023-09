40. Kinderfest des Kinderschutzbundes Neusser Kinderfest feierte Jubiläum im Stadtpark

Dass das Erreichen des obersten Ziels der Organisatoren, das Schaffen von Ruhe für Groß und Klein, geglückt ist, spiegelt sich besonders in den Gesichtern der Eltern wider, die in Grüppchen verstreut auf dem Spielplatz stehen: „Es ist einfach schön, wenn man sieht, dass die Kinder Spaß haben und beschäftigt sind. Da kann man endlich mal ein bisschen ausspannen und sich unterhalten“, berichtet eine Mutter, die mit ihrem fünfjährigen Sohn gekommen ist. Die anderen Eltern in ihrer Runde nicken: „Das hat man im Alltag nicht so oft“, ergänzt ein Vater und grinst. Für Verpflegung sorgten Kuchen- und Getränkespenden. „Es soll eben wirklich für alle sein“, freut sich Rosemarie Steinhoff über den Erfolg der Aktion.