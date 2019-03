3M veröffentlicht Studie – DACH-Zentrale in Neuss: Wie Deutsche die Wissenschaft sehen

3M veröffentlicht Studie – DACH-Zentrale in Neuss

Neuss 3M hat den „State of Science Index“ vorgelegt. Ergebnis: Die Deutschen stehen der Wissenschaft mit gemischten Gefühlen gegenüber.

Vielleicht könnte einer wie Professor Proton helfen. In der Sitcom „The Big Bang Theory“ erklärt er Wissenschaft und begeistert schon Kinder dafür. Verlässt man die bunte Welt der US-Erfolgsserie, gibt es da Nachholbedarf. Weltweit ist der Wunsch nach leicht verständlicher Erklärung von Wissenschaft groß. Das ist ein Ergebnis der Studie „State of Science Index“ (SOSI), die der Multitechnologiekonzern 3M jetzt vorgelegt hat. Spannend ist diese auch im internationalen Vergleich: Insgesamt wurden 14.025 Erwachsene in 14 Ländern befragt, darunter 1000 Deutsche. Sie stehen Wissenschaft mit einem Mix aus Hoffnung und diffuser Angst gegenüber.