Europazentrale in Neuss : 3M unterstützt die Tafeln mit einer Advents-Aktion

Die 3M-Zentrale für die Region Zentraleuropa in Neuss. Foto: 3M

Neuss Die Advents-Aktion ist Teil eines länderübergreifenden Engagements von 3M – die Europazentrale ist in Neuss – für bedürftige Menschen. Bei der Organisation spielen Auszubildende eine zentrale Rolle.

Das US-amerikanische Multitechnologieunternehmen 3M – in Neuss befindet sich die Zentrale für die Region Zentraleuropa – unterstützt in der Adventszeit die Tafeln an seinen Standorten in Deutschland. Zum einen ermöglichen 3M-Mitarbeiter Paket-Aktionen für Bedürftige. Zum anderen spendet die Stiftung „3M gives“ 20.000 US-Dollar (rund 17.800 Euro) für Tafel-Projekte in der Vorweihnachtszeit. Die Advents-Aktion ist Teil eines länderübergreifenden Engagements von 3M für sozial benachteiligte Menschen. Das teilt das Unternehmen mit.

Die Mitarbeiter der 3M-Niederlassungen in Neuss, Jüchen, Meerbusch, Bad Essen, Burgkirchen, Hilden, Kamen, Kempten, Niederstetten, Seefeld und Landsberg sowie Wuppertal konnten sich mit Geld- und Sachspenden oder mit selbstgepackten Paketen bei der Advents-Aktion einbringen. Diese wurden jetzt an die lokalen Tafeln weitergegeben, um Bedürftigen in der Vorweihnachtszeit eine Freude zu machen.

An allen zehn 3M Standorten wurde eifrig gespendet, gesammelt und es wurden hunderte Pakete gepackt. Die Gestaltung und der Inhalt der Pakete waren individuell mit den Tafeln vor Ort abgestimmt. Ganz oben auf der Wunschliste standen Produkte des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Kaffee und Hygieneartikel. Viele haben auch einen persönlichen Weihnachtsgruß an den Empfänger dazugelegt.

Die Planung, Koordination und Umsetzung der 3M-Advents-Aktion lag an den meisten Standorten in den Händen von Auszubildenden und Dual Studierenden. Die eigenständige Realisation von Projekten gehört bei 3M von Anfang an zur Ausbildung dazu. Die jungen Menschen sollen möglichst früh ihre Stärken entdecken.

Das Engagement für sozial Benachteiligte ist seit langem Bestandteil der globalen 3M-Nachhaltigkeitsstrategie. Vergleichbare Projekte werden aktuell auch an 3M-Standorten in der Schweiz, in Österreich und in den Benelux-Ländern realisiert.

