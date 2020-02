Unternehmen in Neuss : 3M- einer der besten Arbeitgeber

Neuss 3M gehört zu den 500 besten Arbeitgebern Deutschlands. Das zeigt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Statista und des „Stern“.

Besonders gut schneidet 3M mit Blick auf die Region ab: Laut einer Auswertung belegt das Neusser Unternehmen den zweiten Platz der besten Arbeitgeber in der Umgebung. 45.000 Arbeitnehmer wurden für das Unternehmens-Ranking befragt. Sie alle sollten die eigene Firma sowie andere Unternehmen aus der gleichen Branche bewerten. Voraussetzung war, dass der Arbeitgeber in Deutschland ansässig ist und über 500 Mitarbeiter beschäftigt. Die Ergebnisse wurden in einen Score von 1 bis 100 umgewandelt. 3M holte am Ende 70,69 Punkte.