Aktionstag in Neuss : 362 Teilnehmer beim Blutspende-Marathon im Rathaus

Insgesamt wurden rund 180 Liter Blut „abgezapft“. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Gemüsefrikadellen, Hähnchen- oder Schweineschnitzel, Salate, Obst, belegte Brötchen, Joghurts und Getränke – das Buffet für die Frauen und Männer, die sich beim Blutspendemarathon im Rathaus 500 Milliliter ihres kostbaren roten Lebenssaftes abzapfen ließen, kann sich sehen lassen.

Doch nicht nur für das leibliche Wohl der Spender wurde am Donnerstag gesorgt. Wer wollte, konnte einen Sehtest oder ein Venen-Screening machen, sich typisieren und/oder sogar sein Fahrrad von der Polizei codieren lassen – alles kostenlos, versteht sich.

Blutspendemarathone gebe es mittlerweile deutschlandweit, sagt Susanne Böttcher, Referentin Öffentlichkeitsarbeit des Blutspendedienstes West vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), doch gestartet sei die Aktion eindeutig in Neuss. „Neuss ist die Wiege des Blutspendemarathons“, sagt sie. Denn, so erklärt sie, vor 17 Jahren hätten die Neusser Rotarier sie vor dem Sommernachtslauf angesprochen. Sie wollten mit einem DRK-T-Shirt laufen. „So entstand die Idee, doch einmal einen ganzen Tag dafür anzusetzen“, erzählt Böttcher. Schnell konnte der damalige Bürgermeister Herbert Napp als Schirmherr gewonnen werden, und damit war auch der Ort klar, das Rathaus. Auch Bürgermeister Reiner Breuer sei von der Aktion begeistert gewesen, und so findet sie seit 17 Jahren einmal im Jahr statt, und sorgt im positiven Sinn für viel Gewusel im Rathaus.

Zum ersten Mal dabei ist Henrike Edler. Die 18-Jährige hat gerade ihr Abitur am Marienberg gemacht und möchte Medizin studieren. Gut, dass ihr beim Anblick der dicken Nadel in ihrer Armbeuge nicht schlecht wird. Auf einer Anzeige kann sie beobachten, wie viel Blut aus ihrem Körper in einen Beutel fließt. Bei einem halben Liter ist Schluss. Dann piepst es, und Henrike wird „abgestöpselt“. Alles gut, kein Schwindel, der Kreislauf ist ok.