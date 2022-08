Raubüberfall in Neuss : 36-Jähriger von Unbekannten ausgeraubt und schwer verletzt - Polizei sucht erneut Zeugen

Raubüberfall in Neuss

Neuss Die Kriminalpolizei in Neuss ermittelt seit März gegen zwei bislang unbekannte Männer wegen des Verdachts des schweren Raubes. Die Kripo startet nun erneut einen Zeugenaufruf. Wer hat was gesehen?

Ein 36-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 19. bis 20. März, gegen 00.30 Uhr von vermutlich zwei Unbekannten Männern körperlich angegangen worden war. Das Delikt ist im Rahmen der Ermittlungen nunmehr als schwerer Raub klassifiziert worden.

Zeugen nahmen damals akustisch ein Knallgeräusch und einen Streit wahr und fanden den schwer verletzten Neusser anschließend an der Eichendorffstraße. Sie beobachteten, wie zwei junge Männer sich mit einem Gegenstand aus Nähe des Tatortes in Richtung Bergheimer Straße zügig entfernten. Sie sollen einen Gegenstand in der Hand gehalten haben, der nicht näher definiert werden konnte.