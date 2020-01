Bauhaus Allerheiligen : 320 Frauen werkeln bei der „Women’s Night“

Neuss Loch in die Wand gebohrt, Dübel rein, Dübel weg. Das ist bei Familie Deuß schon ein paar Mal vorgekommen. „Zu tief gebohrt“, weiß Hausherrin Sandra Deuß. Handwerklich kennt sie sich aus.

Loch in die Wand gebohrt, Dübel rein, Dübel weg. Das ist bei Familie Deuß schon ein paar Mal vorgekommen. „Zu tief gebohrt“, weiß Hausherrin Sandra Deuß. Handwerklich kennt sie sich aus. Fliesen legen, Wände streichen, Laminat verlegen, all das hat sie schon selbst erledigt. Bei der Women’s Night von Bauhaus will sie im Workshop zum Thema Dübel auch dieses Problem in den Griff kriegen. Zusammen mit Freundin Imke Beiling steht sie nun in einem Maleranzug vor einer Rigips-Wand und fachsimpelt mit anderen Frauen über das Streichen. „Da bei uns bald ein neuer Anstrich fällig ist, habe ich mich als zweiten Kursus hierfür entschieden“, erklärt sie.