30 Jahre Off-Theater in Neuss Wo Clownerie, Theater, Tanz und Management gelehrt wird

Mietete das Off-Theater in seinen Anfängen noch verschiedene Tagungsräume an, hat es in Neuss einen festen Sitz gefunden. „Seit 18 Jahren sind wir nun an der Salzstraße mit einem großen Saal und Seminarräumen“, sagt Plaumann. Sie sieht besonders die zentrale Lage des Theaters mit seinen öffentlichen Verkehrsanbindungen als Vorteil an. „Wir haben ein großes Einzugsgebiet, die Teilnehmenden kommen aus ganz Deutschland und teilweise auch aus Österreich oder der Schweiz.“ Lag der Fokus anfangs vor allem auf der Tanz- und Theaterpädagogik, wurde das Angebot im Laufe der Jahre immer erweitert. Mittlerweile gehören so auch Clownerie, Performance Art und Kulturmanagement zum Programm. „Teilnehmen kann jeder, nur in der Tanzpädagogik werden Erfahrungen vorausgesetzt, weil man dafür ein gewisses Maß an Kondition braucht“, sagt Weintz.