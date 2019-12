„3 Kölsch ein Schuss“ in Neuss : Zum Jahresausklang ein Weihnachts-Special im Landestheater

Neuss Das Kölner Improvisationstheater „3 Kölsch ein Schuss“ lieferte im RLT zum wiederholten Mal eine unterhaltsame Show.

Beim letzten Abend in diesem Jahr in der Kabarettreihe „neusspunktacht“ des Rheinischen Landestheaters gastierte wieder einmal das Kölner Improvisationstheater „3 Kölsch ein Schuss“ mit einem Herz und Lachmuskeln erfrischenden Weihnachtsspecial in Neuss. Natürlich trat der Pianist und Komponist Bernd Budden im Weihnachtsmantel und mit Rauschebart auf, intonierte kurz am Flügel „Bald ist Heiligabend da“, um dann mit dem Publikum die „Heiligen 3 Kölsch ein Schuss“ zu begrüßen.