An der Düsseldorfer Straße in Neuss : 29-Jähriger fährt mit Auto gegen eine Mauer

Foto: dpa/Friso Gentsch Die Polizei kontrollierte den Mann an der Düsseldorfer Straße.

Neuss An der Düsseldorfer Straße ist ein Auto am Sonntagabend gegen 23 Uhr in einer Rechtskurve ins Schlingern geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es kam von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Das teilte die Polizei mit.

Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer (29) unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Das Ergebnis der Blutprobe wird zeigen, ob sich der Verdacht bestätigt.

(NGZ)