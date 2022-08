Veranstaltet von Knuffmann und Schwab-Tolles : 26 Züge beim Neusser Schützenbiwak vor dem Möbelhaus

Zeit für eine Stärkung: Oberst Marcus Tolles mit seiner Frau Jutta Schwab-Meier und Jens Olding, Vetriebsleiter bei Knuffmann, am Grillstand. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Zum ersten Mal überhaupt lädt das Möbelhaus Knuffmann in Kooperation mit dem Autohaus Schwab-Tolles Schützenzüge zu einem Famillien-Biwak ein. Rund 650 Gäste verbrachten zusammen ein paar nette Stunden mit leckeren Getränken und musikalischer Unterhaltung.

Das Möbelhaus Knuffmann und das Autohaus Schwab-Tolles feierten am Dienstag eine ganz besondere Premiere. Zum ersten Mal überhaupt luden die beiden Unternehmen verschiedene Schützenzüge zu einem Famillien-Biwak ein. „Wir freuen uns, dass wir das Brauchtum auf unserem Gelände unterstützen können, nachdem wir unser erstes Biwak in der Corona-Zeit leider absagen mussten“, sagt Jens Olding , Vertriebsleiter bei Franz Knuffmann.

Insgesamt 650 Gäste und 26 Schützenzüge verbrachten zusammen ein paar nette Stunden mit guten Essen und leckeren Getränken direkt vor dem Möbelhaus. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Instrumentalverein St. Josef Breberen-Schümm und der Regimentstabstambourcoprs. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Grenadiersmajor Markus Ahrweiler. „Hier weiß man wirklich, was die Schützen morgens möchten“, berichtet Ahrweiler. Und weil die Stimmung so gut war, steht schon jetzt fest: Im kommenden Jahr soll das Biwak in die nächste Auflage gehen. dni