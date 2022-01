Beamte stellen Cannabis sicher : 22-jähriger Mann flüchtet vor Polizei in Neuss

Bei der Flucht warf der 22-Jährige ein Tütchen mit Rauschgift in einen Busch. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Sommer

Neuss Eine mehrköpfige Personengruppe in einer Parkanlage an der Augustinusstraße weckte am späten Dienstagabend, 11. Januar, gegen 22.45 Uhr das Interesse von Polizeibeamten. Die Kontrolle endete mit einer Flucht.

Als sich die Uniformierten der Gruppe näherten, versuchte ein 22 Jahre alter Mann zu flüchten. Bei seiner Flucht entledigte er sich einer Tüte, die er in die Büsche der Parkanlage warf. Der Mann konnte von den Einsatzkräften rasch gestellt werden.

Der mutmaßliche Grund für seine Flucht war schnell gefunden, in der Plastiktüte befand sich geringe Mengen Cannabis. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

(NGZ)