Autorin aus Neuss : 22-Jährige hat ihr erstes Buch veröffentlicht

Neuss Das erste Buch von Saskia Karbowiak ist ein Krimi. Aber sie hat auch schon einen zweiten Roman fertig, der im Frühjahr vorgestellt werden soll.

Und so ist die Geschichte einer 18-Jährigen entstanden, die nach dem Tod des Vaters erst mal nach London geht. Dort lebt eine Großtante, 72 Jahre alt, von ihr, und die Neusserin, die unter „J.S. Karbowiak“ schreibt, erzählt in Ich-Form von den merkwürdigen Erlebnissen Olivias, die schließlich zu einer schlimmen Erkenntnis führen: Es gibt einen Serienkiller, der sich geschworen hat, ihre Familie mehr oder minder auszulöschen. Der Roman beginnt ein bisschen wie ein Horrorbuch, im Jahr 1887, mit dem ersten Mord... Rund 460 Seiten hat das erste Buch, das seinen Titel dem „Schlüsselmonat September“, wie Karbowiak sagt, verdankt.

Die Seitenzahl habe sie nicht geplant, erzählt sie, ganz anderes jedoch sei sie mit der Zeit und dem Plot an sich umgegangen. „Erst mal muss ich planen, wohin ich will“, sagt die 22-Jährige, die in Düsseldorf Germanistik und Soziologie studiert, „den Anfang und die Mitte habe ich strukturiert, das Ende war aber noch offen.“

Rund drei Monate habe sie für den Roman gebraucht, sagt sie, hauptsächlich in den Semesterferien geschrieben. „Ich war so drin“, erzählt sie lachend, „dass ich unbedingt weitermachen will.“ Und so kam es zum zweiten Buch, das den Titel „Ein kleiner, großer Augenblick“ trägt und auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt werden soll. „Gerade befindet sich der Roman im zweiten Lektorat“, sagt die Autorin, die das Studium auf jeden Fall mit dem Bachelor im Semester 2021/22 abschließen will. Der Pandemie und dem dadurch bedingten Arbeiten zu Hause ist es geschuldet, dass die ansonsten sehr zielstrebig wirkende Neusserin etwas später fertig wird als geplant.