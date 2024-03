Veranstaltungen in Neuss 20er-Jahre-Kabarett und Lesung im Landestheater

(ubg) Zu einem Kabarettabend mit Robert Kreis lädt das Rheinische Landestheater für Dienstag, 19. März, ein. Um 20 Uhr lässt Robert Kreis, der auch als Pate des Kabaretts der 1920er und 1930er Jahre bekannt ist die „Goldenen Zwanziger Jahre“ wieder aufleben. In Parodien und Persiflagen entführt er in die Welt des schillernden Amüsements, gespickt mit einem hintersinnigen Blick in die Zukunft. Dabei ist er nicht nur als Kabarettist tätig, sondern auch ein gefragter Entertainer, Sänger und Pianist. Als „fliegender Holländer“ entführt er sein Publikum in die „Roaring Twenties“. Die Tickets sind über die Website des Rheinischen Landestheaters und an der Theaterkasse erhältlich, die Preise variieren je nach Kategorie, der Preis liegt zwischen 22,50 und 26,50 Euro.