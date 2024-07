Operette im Espressoformat „Die Csardasfürstin“ tanzt auf dem Neusser Freithof

(ubg) In einer Oper gibt es viele Todesfälle. Beschaulicher geht es da bei ihrer „kleinen Schwester“, der Operette zu: „Das Schöne ist, dass die Operette immer gut ausgeht“, sagt die Kaarster Sopranistin Désirée Brodka und lacht. Zusammen mit dem Tenor Hong Zhou und der ersten Geigerin Laura Knapp ist sie in das Zeughaus gekommen, um das Programm der diesjährigen „Operette im Espressoformat“ vorzustellen. Denn am Sonntag, 28. Juli, verwandelt sich der Neusser Freithof wieder in ein Freiluft-Opernhaus. In zwangloser Atmosphäre und bei freiem Eintritt können dort Besucher 90 Minuten lang einen Einblick in die Welt der Oper bekommen. Ermöglicht wird das durch den dahinter stehenden Verein „Music to go“ mit Sitz in Kaarst. Die Veranstaltung sei gefragt wie „geschnitten Brot“, sagt Thomas Werz von Neuss Marketing. Bis zu 700 Zuhörer konnten in der Vergangenheit gezählt werden. Vorwissen muss niemand haben – dafür sorgt auch die Moderation von der Intendantin Désirée Brodka. Und auch über die Wahl der Kleidung müsse man sich keine Gedanken machen: „Jeder kann kommen, wie er möchte“, sagt Brodka und fügt hinzu: „Wobei ich es auch charmant finde, wenn sich jemand richtig herausgeputzt hat.“