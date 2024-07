Mit Ausflugstipps Zu welchen Ausstellungen Neusser Kunstwerke reisen

Zurück in Belgien Wenn man so will, ist es für James Ensors Bild „La Marquise (Souvenir)“ ein Heimaturlaub. Für gewöhnlich ist das Bild in der Sammlung des Clemens-Sels-Museums zu sehen, doch aktuell macht es an der Strandpromenade von Ostende Station. Natürlich nicht unter freiem Himmel: Die dortigen „Venezianischen Galerien“ laden aktuell zu der Ausstellung „Ostende, Ensors imaginäres Paradies“ ein. Es ist eine von vielen Ausstellungen, die dem belgischen Künstler zu seinem 75. Todestag gewidmet werden: Und da Ensor zur Zeit seines Lebens eine große Verbindung zu Ostende hatte, steht bei jener Schau an der Küstenstadt seine Liebe zur Heimat im Fokus. Unter den gezeigten Werken ist eben auch jenes Gemälde aus dem Neusser Clemens-Sels-Museum zu finden. Wer es also derzeit in der Dauerausstellung vermisst, kann es noch bis zum 27. Oktober in Ostende besuchen. Bald wird auch ein weiteres Ensor-Werk aus der Museumssammlung verreisen: Für jenes Bild geht es im Ensor-Jahr nach Amsterdam, wie Kuratorin Bettina Zeman verrät.