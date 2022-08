Termine, König und Parade : Was man zum Schützenfest in Neuss 2022 wissen muss

Neuss Nach zwei Jahren Corona-Pause kann in diesem Jahr das Neusser Schützenfest wieder gefeiert werden. Wann es los geht, wie gefeiert wird und was man sonst noch über das Brauchtum wissen muss.

Wann findet das Neusser Bürgen-Schützenfest 2022 statt?

Traditionell wird das Neusser Bürgerschützenfest am letzten Augustwochenende ausgerichtet. In diesem Jahr wird also von Samstag, 27. August, bis Dienstag, 30. August, gefeiert. Zum Schützenfest gehört auch die Kirmes an der Hammer Landstraße: Sie wird bereits am Freitagnachmittag, 26. August, um 17 Uhr eröffnet.



Was passiert an den einzelnen Tagen?

Neben der Kirmes, dem Fackelzug, der Königsparade und dem Königsvogelschießen gibt es ein umfassendes Begleitprogramm aus Bällen, Empfängen und anderen Traditionsveranstaltungen. Ein kleiner zeitlicher Überblick.



Wann ist der offizielle Beginn des Schützenfestes?

Das Bürgenschützenfest beginnt samstags, 12 Uhr, am Hessentor durch Donnern der Geschütze, Festgeläut und Hissen der Fahnen in den Straßen und auf den Türmen der Stadt. Um 17 Uhr finden das Totengedenken auf dem Markt vor dem Zeughaus statt.



Wann und wo zieht der Fackelzug?

Ein weiterer Höhepunkt am Samstag ist der Fackelzug, der um 20.45 Uhr am Niedertor startet und durch die Neusser Innenstadt zieht. Beim Fackelzug präsentieren die Schützen ihre selbstgebauten leuchtenden Wagen. Der Zug zieht vom Niedertor über Niederstraße, Büchel, Markt (Gegenzug), Oberstraße, Windmühlengasse, Mühlenstraße, Zollstraße, Friedrichstraße, Breite Straße, Drususallee (stadteinwärts links) Benno-Nußbaum-Platz, Büttger Straße, Kapitelstraße und endet an der Krefelder Straße (Ende an der Einmündung Königstraße).



Wann und wie zieht die Königsparade?

7568 Schützen ziehen am Sonntag durch die Stadt: Der Aufmarsch des Regiments ist um 10.10 Uhr auf dem Neusser Markt, die Königsparade beginnt um 11.10 Uhr.

Wann entscheidet sich, wer der neue König wird?

Dienstags wird gegen 18.15 Uhr das Königsschießen eröffnet. Später gibt es einen Umzug mit dem neuen König zum Markt. Gegen 23 Uhr endet das Schützenfest und die Kirmes mit einem großen Feuerwerk.



Wo finde ich eine Übersicht über das gesamte Programm?

Eine detaillierte Übersicht gibt es hier.



Wer ist der aktuelle Schützenkönig?

Kurt Koenemann wurde bereits 2019 mit dem 9. Schuss zum neuen Schützenkönig. Er ist 65 Jahre alt und pensionierter Polizeibeamter. Die Frau und Königin an seiner Seite heißt Beate. Sie ist von Beruf Erzieherin.



Was ist das Besondere am Neusser Schützenfest?

Es ist zwar nicht das größte Schützenfest in Deutschland (das wird in Hannover gefeiert), es gilt aber als das weltweit größte Schützenfest, das nur von einem Verein organisiert wird. Gastzüge aus anderen Städten nehmen nicht teil. Dennoch werden teilweise bis zu einer Millionen Besucher erwartet.

Seit wann gibt es das Neusser Schützenfest?

Das Fest geht auf das Jahr 1823 zurück. Damals gab es bereits eine Bartholomäuskirmes. Nach dem Ende der französischen Besatzung unter Napoleon bat die Neusser Junggesellen-Sodalität, parallel zur Kirmes ein Vogelschießen sowie einen Festumzug abhalten zu dürfen. 1827 gab es dann eine Änderung in der Satzung – nun durften auch Verheiratete mitziehen. Der heilige Bartholomäus hat übrigens am 24. August Namenstag, der bis heute den zeitlichen Rahmen des Schützenfestes bestimmt.



Was hat es mit den Korps und Zügen auf sich?

Das Schützenregiment besteht aus zehn Korps (Sappeure, Grenadiere, Jäger, Edelknaben, Schützenlust, St. Hubertus Schützengesellschaft, Schützengilde, Scheibenschützen, Artillerie und das Reiterkorps). Bis auf die Edelknaben, die Scheibenschützen, die Artillerie und das Reiter-Corps sind alle Korps in Züge unterteilt, deren Mitglieder sich auch außerhalb des Festes regelmäßig treffen. Die Neusser Schützen tragen übrigens nur Gewehrattrappen.



Wo findet die Kirmes statt?

Die großen Fahrgeschäfte sind auf der rund 50.000 Quadratmeter großen Stellfläche „Am Königsmorgen“ platziert. Die meisten beginnen aber ihren Bummel über den Rummel auf der sogenannten „Rollmopsallee“ auf der Hammer Landstraße, wo traditionell Imbiss- und Getränkestände dicht aneinander stehen. Es gibt etwa 290 Geschäfte. Zu den „Großfahrgeschäften“ auf dem Neusser Kirmesplatz zählen in diesem Jahr unter anderem der größte Break-Dance (Nr.2) der in Deutschland auf Reisen geht, genauso wie „die Krake“ der Familie Markmann aus Bremen. Auch dieses Jahr lockt die Riesenschaukel „Konga“ der Firma Küchenmeister mit einer Flughöhe von 45 Metern.



