Das war los in Neuss Das Jahr der Automaten-Sprengungen

Eine aus Neusser Sicht bittere Erkenntnis des Jahres 2022: Die Stadt hat für Automaten-Sprenger nicht an Attraktivität verloren. Im Gegenteil! Gleich siebenmal kam es allein in der Quirinusstadt (neben weiteren Fällen im restlichen Rhein-Kreis) zu Delikten aus diesem Segment. Egal ob im Februar an der Bergheimer Straße (es kursierte sogar ein Handyvideo von der Tat), im Mai in einem Edeka-Markt in Norf (durch die Explosion wurden unter anderem Zwischenwände und Deckenverkleidungen in dem Center teilweise erheblich beschädigt) oder im September in Rosellerheide (dabei waren sogar Anwohner verletzt worden). Eine ebenfalls bittere Erkenntnis: Den Tätern gelingt nahezu immer die Flucht.