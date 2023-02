Neuer Rekord 2022 in Neuss so viele Einbürgerungen wie nie

2022 war für Neuss ein Rekordjahr, zumindest in Bezug auf die Einbürgerungen. So konnte die Stadt so viele wie noch nie verzeichnen – insgesamt waren es 715, wie die Verwaltung jetzt mitteilte. Dies entspricht einem Anstieg von rund 83 Prozent im Vergleich zu den Einbürgerungszahlen des Jahres 2017 (damals waren es 391). Seitdem sind die Zahlen, trotz terminbedingter Einschränkungen während diverser Lockdowns in der Corona-Zeit, stetig angestiegen.