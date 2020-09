Fridays for Future Neuss : 200 Teilnehmer bei der Fahrrad-Demo

Fridays for Future Neuss

Am Marienkirchplatz ging die Radtour von Fridays fur Future los, am Münster gab es die Abschlusskundgebung. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Klimaschützer melden sich gestärkt zurück. Fridays for Future rollt mit Fahrraddemo durch Neuss und übertrifft die Erwartungen der jungen Aktivisten.

Nach der Corona-Zwangspause holen die Klimaschützer von Fridays für Future Neuss ihr Thema eindrucksvoll zurück auf die Straße. Dem Aufruf zur Fahrraddemo folgten fast 200 Personen, in einem langen Korso rollten sie durch die Innenstadt. David Fister vom Orgateam war sichtlich beeindruckt: „Wir sind froh, dass so viele Neusser den Klimaschutz immer noch als wichtiges Thema ansehen.“ Er sieht die Bewegung durchaus gestärkt aus der Krise zurückgekommen. Dabei ist der Klimaprotest erwachsener geworden. Zu den Schülern gesellten sich auch viele Erwachsene, die auch ein Zeichen für den Klimaschutz setzen wollen. Auch ein Ergebnis der Verlagerung der Proteste in den frühen Freitagabend, sagt Fister: „So können auch die mitgehen, die die Schule nicht schwänzen wollen oder können, oder die tagsüber arbeiten müssen.“