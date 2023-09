Festakt zum Jubiläumsjahr Seit 200 Jahren Kitt und Seele der Stadt Neuss

Die Herbstsonne schien durch die hohen Fenster in den voll besetzten Saal des Zeughauses am Freithof. Hier, wo einst die Observanten ihre Messen feierten, wurde am Sonntag ein ganz besonderes Jubiläum zelebriert. Vor 200 Jahren gründete eine Handvoll Neusser Junggesellen den Bürger-Schützen-Verein in ihrer kleinen Stadt am Rhein. Wer hätte gedacht, was sich daraus entwickeln sollte?