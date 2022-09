Polizei ermittelt : 20-Jähriger gerät in Neuss unter Straßenbahn und stirbt

Das tragische Unglück eriegnete sich am Sonntagmorgen in Neuss. Foto: dpa/Patrick Seeger

Neuss Ein 20-Jähriger ist in Neuss unter eine Straßenbahn geraten und ums Leben gekommen. Der Straßenbahnfahrerer hatte den Vorfall offenbar nicht bemerkt und fuhr weiter.

Ein 20-Jähriger ist in Neuss in Nordrhein-Westfalen unter eine Straßenbahn geraten und ums Leben gekommen. Der Mann aus Rheinland-Pfalz kam am Sonntagmorgen aus bislang unbekannter Ursache in Höhe einer Haltestelle unter den letzten Waggon der Tram, wie die Polizei mitteilte. Der Straßenbahnfahrer bemerkte dies nicht und setzte seine Fahrt fort.