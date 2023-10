Unfall in Neuss-Norf Zwei Schwerverletzte nach Frontal-Kollision

Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstagmorgen um 6.57 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Norf gerufen, bei dem zwei Pkw frontal kollidierten. Bei dem Unfall wurden jeweils die Fahrer der beiden Fahrzeuge eingeklemmt und schwer verletzt. Es befanden sich keine weiteren Insassen in den Wagen.