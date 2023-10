Vor 100 Jahren Mit Feuerspritzen gegen die Rheinischen Separatisten

Die Belastung für die Stadt wurde noch größer, als die Alliierten wegen verspäteter Reparationszahlung auch die rechtsrheinischen Gebiete rund um Düsseldorf und Duisburg besetzten. In Neuss wurden Truppen zusammengezogen, es kamen noch mehr Soldaten in die Stadt. Nach dem Krieg war das Leben in Neuss ohnehin nicht einfach: Zeitweise war der Eisenbahn- und Postverkehr verboten, die Rheinschifffahrt eingestellt. Für die Bürger galt lange eine nächtliche Ausgangssperre. Die „Hohe Interalliierte Kommission für die Rheinlande“ mit Sitz in Koblenz setzte zwar in Neuss einen zivilen Verwalter ein, aber faktisch hatte das belgische Militär das Sagen in der Stadt.