18 Millionen Euro schweres Neubauvorhaben Baubeginn an der Annostraße in Neuss - das entsteht dort

Im vergangenen Sommer hatte die GWG die im Jahr 1929 erbaute Häuserzeile mit den Hausnummern 55 bis 75 abbrechen lassen. Insgesamt verschwanden so (vorerst) 51 Wohnungen, deren Sanierung zuvor als Option geprüft aber verworfen worden war. Mit dem Abbruch verschwand auch die Gaststätte „Anno 77“ ersatzlos. Anstelle der abgerissenen Wohnungen entstehen bis zum Sommer 2024 an gleicher Stelle 62 neue Wohnungen. Die sind barrierefrei und werden, wie GWG-Vorstand Olaf Peters hervorhebt, nach den neuesten energetischen Vorgaben gebaut, um die selbst gesteckten Klimaschutzziele der GWG zu erreichen. Die will ihren Bestand bis 2045 klimaneutral gestalten. So ist an der Annostraße eine Photovoltaikanlage zum Betrieb einer Wärmepumpe und zur Stromgewinnung vorgesehen. Architektin Sabina Hauers aus Köln hat zudem unter dem Neubau eine Tiefgarage mit E-Ladeboxen vorgesehen.