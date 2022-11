Kunst in Neuss : 18 Künstler zeigen ihre Werke im Neusser Kreishaus

Kunst in Neuss

Rhein-Kreis Schirmherr und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke wird am Montag Nachmittag im Lichthof des Kreishauses Neuss die Kunstausstellung „Zwischen Menschen“ eröffnen. Die 18 ausstellenden Künstler aus dem Rhein-Kreis sind ausnahmslos Mitglieder des Vereins Kunst.Neuss.

„Das Motto haben wir gewählt, weil im Kreishaus viele Menschen unterwegs sind“, betont die Vereinsvorsitzende Susanne Altweger. Rund 40 Werke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie und Objektkunst waren eingereicht worden. Die Beratung der Jury hatte die Kunsthistorikerin Carola Gries. „Wir holen immer externe Berater dazu, um größtmögliche Objektivität zu erreichen“, sagt die Vorsitzende. Es freut sie besonders, dass die 55 Mitglieder des Vereins jünger geworden sind. Das Spektrum reicht heute von 30 bis 80 Jahren. Zudem lobt Susanne Altweger, dass es mit der Kurdin Durra Aziz und der Inderin Preety Nautiyal auch Ausländerinnen in die Auswahl geschafft haben, „denn über Kunst geschieht immer die beste Integration“. Darüber hinaus schärft sie den Blick auf andere Kulturen, die zum Teil deutlich farbiger arbeiten. „Kraft der Schönheit“ nennt Durra Aziz ihr in starken Farben gehaltenes Bild. „I‘m your Juxtapose“ hat Preety Nautiyal ihrem Aquarell ein Gedicht mitgegeben.