Firmenlauf in Neuss 1700 Teilnehmer zur Sportparty auf der Rennbahn erwartet

Neuss · Der „FitNeuss“ Firmenlauf, präsentiert von NGZ und der Saarbrücker Agentur „n plus sport“, zieht in diesem Jahr noch mehr Sportler an als in den Vorjahren. Was man zum Event wissen muss.

05.09.2023, 04:50 Uhr

Vom Rennbahnpark aus gehen die Läufer und Läuferinnen aus 122 Unternehmen am Mittwoch auf einen 5,9 Kilometer langen Parcous. Foto: n plus sport GmbH/Norbert Wilhelmi

Es soll eine Sportparty werden, und zumindest die Teilnehmerzahl lässt ein großes Event erwarten. Denn mit mehr als 1700 Teilnehmern aus 122 Unternehmen knüpft der „FitNeuss“ Firmenlauf an die Erfolgsgeschichte des Breitensportevents aus dem vergangenen Jahr an. Am Mittwoch, 6. September, beweisen die Läufer und Läuferinnen erneut auf der 5,9 Kilometer langen Strecke, so die Veranstalter von der Saarbrücker Agentur „n plus sport“, „wie sportlich die Stadt Neuss tatsächlich ist.“ Start und Ziel für den Rundkurs aller Läufer ist der Rennbahnpark, der für Besucher von außerhalb schon ab der Autobahn ausgeschildert wird. Von dort geht es in einer weiten Schleife Richtung Rhein und durch den Rheinpark, auf der man auch nur schwer abkürzen kann. Wendepunkt ist der Kubus an der Rheinpark-Spitze, gleich oberhalb der Einfahrt zum Sporthafen. Hinter den – wie die Veranstalter meinen – bemerkenswerten Anmeldezahlen stehen zahlreiche Unternehmen. Der Verband der Vereine Creditreform bringt in diesem Jahr mit 74 Voranmeldungen die meisten Läufern und Läuferinnen an den Start. Dicht gefolgt von den Rheinmetall Runners mit 71 Startern. Ebenfalls weit vorne im Ranking für das größte Team ist der Aromenhersteller Silesia aus Allerheiligen, der 68 Beschäftigte zum Mitmachen motivieren konnte. Auch das DRK Neuss mit 54 Voranmeldungen gehört beim Firmenlauf zu den größten Teams. Natürlich sind viele weitere Unternehmen mit großen Gruppen am Mittwoch am Start, darunter unter anderem das Amtsgericht Neuss, voestalpine, flatexDEGIRO Bank, sowie Janssen Cilag. Die deutliche Steigerung der Teilnehmerzahlen im Vergleich zum vergangenen Jahr werten die Ausrichter als Beleg für ein erfolgreiches Konzept, zu dem auch die „After-Run-Party“ gehört. Ihre Startunterlagen können gemeldete Sportler am Mittwoch, 6. September, ab 14. Uhr und bis unmittelbar vor dem Start im Rennbahnpark abholen. Weitere Informationen unter www.firmenlauf-ne.de.

(NGZ)