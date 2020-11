Corona im Rhein-Kreis Neuss : 17 Corona-Fälle im Haus Nordpark in Neuss

Rhein-Kreis Das Haus Nordpark befindet sich im Corona-Krisen-Modus. Insgesamt 17 Bewohner der Senioreneinrichtung in der Neusser Nordstadt wurden positiv auf das Virus getestet.

Von den aktuell im Kreis mit dem Virus Infizierten wohnen 455 in Neuss, 160 in Dormagen, 136 in Grevenbroich, 99 in Meerbusch, 70 in Kaarst, 57 in Jüchen, 56 in Korschenbroich und 51 in Rommerskirchen. Unverändert sind 39 Menschen an den Folgen der Erkrankung gestorben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Rhein-Kreis liegt aktuell bei 140,3.