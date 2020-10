Theater am Schlachthof in Neuss : 150.000 Euro für ein neues Theaterkonzept

Theater am Schlachthof in Neuss

Neuss Das Land NRW finanziert ein neues Konzept im Theater am Schlachthof. Das Haus will auf drei Jahre einen Mitarbeiter zur stärkeren Öffentlichkeitsarbeit einstellen.

„Wir wollen das TaS auch als Tourneetheater aufstellen“, sagt Andrae, der Chancen für den Verkauf vor allem in der Musiktheaterproduktion sieht. Im Grunde knüpfe das TaS damit an die Vor-Corona-Zeit an, als es bereits einige Male auswärts gespielt habe. „Wir bauen auf unseren Erfahrungen auf“, sagt Andrae und meint damit etwa die Gastspiele des „Rathauskantinen“-Archivars Sülheim im Stadtarchiv oder die Beteiligung an städtischen Initiativen. „Im Moment machen wir vor allem eine stückbezogene Öffentlichkeitsarbeit“, sagt er, „und das wollen wir ändern.“