Netzwerktreffen „Was gibt’s Neuss?“ 150 Jahre NGZ – ein Fest für die Heimatzeitung

Schräg gegenüber davon wuchs Christoph Heusgen auf. In den 1960ern gehört für ihn zum Sonntagnachmittag, im Aushang des Pressehauses das Ergebnis vom Auswärtsspiel des VfR zu studieren, berichtete er als Hauptredner der Jubiläumsfeier. Ein kleines persönliches NGZ-Archiv habe er angelegt, in dem ihm ein Pressefoto von ihm als Neunjährigem, der beim Hochsprung 1,25 Meter meisterte, und der Bericht über Vogelschuss und Krönungsball besonders wichtig sind. Weil er darin gespiegelt fand, was er mit seinem Motto und der Entscheidung, junge Flüchtlinge in seinen Hofstaat zu berufen, ausdrücken will: „Gemeinsamkeit wahren“. Integration und Zusammenhalt seien wichtig, sagte Heusgen, der grundlegend dafür nannte, dass in Zeitungen wie der NGZ Themen auch kontrovers diskutiert werden. Ohne eine solche Plattform bliebe jeder in seiner Blase: „Das führt zu einer Polarisierung.“ Durch eine vergleichbare Entwicklung sei das Deutschland der Kaiserzeit in den Ersten Weltkrieg hineingeschlittert, zog er im Interview mit Moritz Döbler, Chefredakteur Rheinische Post, eine historische Parallele: „Ich hoffe, dass das heute nicht wieder passiert!“