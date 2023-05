Polizei sucht Hinweise 15-jährige Neusserin wird vermisst

Am Freitagmorgen meldete sich die Vermisste noch per Nachricht gegen 07:30 Uhr bei ihren Erziehungsberechtigten. Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr teilte die Vermisste telefonisch mit, dass sie sich in Aachen aufhalten würde. Bisher ist die Vermisste nicht aufgefunden worden oder zurückgekehrt. Das teilt die Polizei mit.