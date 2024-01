Landesgartenschau 2026 in Neuss 14 neue Wohnmobil-Stellplätze im Rennbahnpark

Hintergrund der Bekanntgabe ist der Wunsch eines Bürgers, der in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Anregungen, Beschwerden und Bürgerbeteiligung am 31. Januar, zum Thema wird. „Mittlerweile gibt es so viele zugelassene Wohnmobile in Deutschland, dass die Stellplätze häufig nicht mehr ausreichen“, heißt es in seinem Anschreiben. Die Stadt Neuss böte an der Rennbahn zwar einen Platz an, dieser sei aber in einem „schlechten Zustand“, so der Mann, der nach eigenen Angaben mit seiner Frau seit einigen Jahren die verschiedensten Regionen in Deutschland und Europa per Wohnmobil bereist hat. Neuss könne auch von der im benachbarten Düsseldorf stattfindenden Messe Caravan Salon profitieren. Der Petent verweist in seinem Schreiben ebenfalls auf die Stadt Wangen im Allgäu – die zu ihrer in diesem Jahr stattfinden Landesgartenschau einen ganz neuen Wohnmobilstellplatz errichtet habe.