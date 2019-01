Veranstaltungsprogramm in Neuss: 14 Konzerte der Musikschule bis April

Neuss Zum Programm des ersten Quartals gehört auch ein Gitarren-Workshop.

Eines der Highlights wird sicher das Konzert des mehrfach preisgekrönten Gitarristen Tristan Angenendt sein Es findet statt am Sonntag, 13. Januar, um 16 Uhr im Romaneum. In seinem Programm zum 20-Jährigen auf der Bühne präsentiert Angenendt ausgewählte Meisterwerke seines Instruments und lädt zu einer klanglichen Reise von Europa nach Südamerika ein. 1985 in Wesel geboren, galt er schon früh als eines der größten Gitarrentalente Deutschlands. Bereits im Alter von 14 Jahren wurde Tristan Angenendt als Jungstudent in die renommierte Gitarrenklasse von Professor Hubert Käppel an der Musikhochschule Köln aufgenommen und schloss sein Studium mit Auszeichnung ab. Der Eintritt zum Konzert ist frei.