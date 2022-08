Polizei in Neuss sucht Zeugen : 14-Jährige sexuell belästigt - wer kennt diesen Mann?

Neuss Ein Mann hat ein 14-Jähriges Mädchen auf der Kirmes in Weckhoven immer wieder angesprochen und unvermittelt auf den Mund geküsst. Freunde des Mädchens konnte ihn nicht lange genug festhalten. Die Polizei sucht nach ihm - hier die Bilder und eine detaillierte Beschreibung.

Der Mann sprach das Mädchen bereits am späten Sonntagabend, 12. Juni, gegen 21 Uhr, auf der Kirmes in Weckhoven an, teilte die Polizei mit. Das Mädchen: erst 14 Jahre alt. Der Mann schenke seinem Opfer zunächst mehrere Freikarten für ein Fahrgeschäft. In einem Gespräch gab er ihr gegenüber an, dass er 36 Jahre alt sei. Im Laufe des Abends sprach er sie immer wieder auf dem Gelände der Kirmes an.