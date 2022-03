Mädchen verschwunden : 13-Jährige aus Neuss wird vermisst

Neuss Die Polizei sucht nach einer 13-Jährigen, die seit Donnerstag, 17. März, vermisst wird. In der Vergangenheit war das Mädchen immer zuverlässig.

Das Mädchen aus dem Neusser Stadtteil Erfttal war am Donnerstag, 17. März, mit Freunden in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs. Gegen 21.20 Uhr trennte sie sich am dortigen Hauptbahnhof von den Freunden und sagte, dass sie nach Hause fahren werde. Sie soll in eine Bahn nach Neuss, die nicht näher bezeichnet werden kann, gestiegen sein und wird seitdem vermisst.