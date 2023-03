Hilfe oder Denunziantentum? 1000 „Verkehrspetzer“ pro Jahr

Ende Februar an der Krefelder Straße: Ein Pkw wird verbotenerweise auf einem Schutzstreifen abgestellt – und wenig später findet sich das Fahrzeug in einer Datenbank wieder. Nicht etwa, weil Mitarbeiter der für den ruhenden Verkehr zuständige Stadt den Verstoß aufgenommen haben, vielmehr wurde das Fehlverhalten von einer Privatperson erfasst. Der beschriebene Fall in der Neusser Innenstadt ist nur ein Beispiel von vielen, das beweist: Auch in Neuss gibt es Bürger, die das Heft des Handelns bei Parkverstößen und Co. gerne selbst in die Hand nehmen. Rund 1000 Fälle sind es nach Angaben der Stadt jährlich.