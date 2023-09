„Beruf konkret“ in Neuss Persönliche Ansprache besser als Internet

Neben medicoreha und der Welsink-Akademie war die Zahnärztekammer Nordrhein und die Kiefernorthopädische Gemeinschaftspraxis der Ärzte Antje-Barbara und Bernhard Boor untergebracht. Sie teilten auch mit, was man im ersten Ausbildungsjahr verdienen kann: 950 Euro sind üppig im Vergleich zum Handwerk (ab 620 Euro), reichen aber nicht an die Ausbildungsvergütung im ersten Jahr in Industrie und Handel (bis 1097 Euro) und auch nicht an den Verdienst im öffentlichen Dienst (1087 Euro pro Monat) heran.