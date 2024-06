Traditionssportstätte in Neuss 100 Jahre Jahnstadion – gebaut als „Stätte der sittlichen Gesundung“

Eine Selbstverständlichkeit war das nicht. Denn eigentlich hätten die Menschen zu Beginn der 1920er-Jahre anderer Dinge bedurft als eines neuen, 75.000 Quadratmeter großen Stadions. Das Rheinland – und damit Neuss – stand vom 5. Dezember 1918 bis zum 31. Januar 1926 unter belgischer Besatzung. Es tobte der „Ruhrkampf“, nachdem am 11. Januar 1923 belgische und französische Truppen ins Ruhrgebiet einmarschiert waren, um den Reparationsforderungen der Alliierten, die sich auf 226 Millionen Goldmark beliefen, Nachdruck zu verleihen. Das bedeutete den Höhepunkt in der Leidenszeit nach dem Krieg. „Die Schäden, welche Neuß allein in diesen beinahe 1 ¾ Jahren erlitten hat, lassen sich nur nach Millionen messen,“ heißt es im Verwaltungsbericht der Stadt aus dem Jahre 1924. Hinzu kamen die Folgen der Hyperinflation, die zu einem atemberaubenden Werteverlust der Reichsmark führte – im Juli 1923 musste man eine Million Mark für einen US-Dollar bezahlen. Was teils absurde Folgen hatte: Betriebe gingen zur täglichen Lohnzahlung über, in Restaurants konnte sich der Preis für eine Mahlzeit während des Essens verdoppeln.