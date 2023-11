Auf dem Neusser Hauptfriedhof Eine Bank mit besonderer Geschichte

Birgit Ritter von der Initiative Schmetterlinge und ihre rund 30 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler kümmern sich um betroffene Eltern und Geschwisterkinder. „Die Eltern fühlen sich oft unverstanden in ihrer tiefen Trauer“, sagt sie. Wie groß die Trauer ist, sieht man an dem Gräberfeld, wo die winzigen Särge beigesetzt wurden. Genau dort steht die 100. Bank nun. Die Stadt verkauft sie zum subventionierten Preis von 500 Euro an Spender. Gefertigt werden die Holzbänke in einer Behindertenwerkstatt in der West-Eifel. „Wir bestellen immer einige Bänke gleichzeitig“, sagt Lessmann. Wenn sich ein Spender meldet, wird aus dem Bausatz eine Bank.